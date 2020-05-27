Какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19?

Профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости обозначила подверженные осложнениям после коронавируса органы. По словам биолога, перенесшим COVID-19 пациентам необходимо уделить пристальное внимание трем основным системам организма.

«После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг», — сказала Анча Баранова.

Специалист отметила, что для диагностика дыхательной системы необходимо обращаться к пульмонологу. Состояние почек покажет биохимический анализ крови. Если показатели клубочковой фильтрации в норме, то надобность в посещении нефролога отсутствует.

Функционирование центральной и периферической нервных систем, а также мозга в целом, поможет проверить невропатолог. Анча Баранова напомнила, что у инфицированных коронавирусом отмечались нейровоспаления. Профессор добавила, что после COVID-19 у пациентов может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, а также могут начаться головные боли.

Как правило, с подобными симптомами люди редко обращаются к врачу. Несмотря на это, по мнению биолога, при наличии неврологических отклонений следует показаться специалисту.

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