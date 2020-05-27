Какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19?
Биолог Анча Баранова отметила, что перенесшим коронавирус пациентам необходимо проверить три основные системы организма.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww, Zygimantas Gedvila via www.imago; Известия / Сергей Коньков, Зураб Джавахадзе
Профессор американского Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в интервью РИА Новости обозначила подверженные осложнениям после коронавируса органы. По словам биолога, перенесшим COVID-19 пациентам необходимо уделить пристальное внимание трем основным системам организма.
«После перенесенного COVID-19 надо проверить три основные системы в организме: легкие, почки и мозг», — сказала Анча Баранова.
Специалист отметила, что для диагностика дыхательной системы необходимо обращаться к пульмонологу. Состояние почек покажет биохимический анализ крови. Если показатели клубочковой фильтрации в норме, то надобность в посещении нефролога отсутствует.
Функционирование центральной и периферической нервных систем, а также мозга в целом, поможет проверить невропатолог. Анча Баранова напомнила, что у инфицированных коронавирусом отмечались нейровоспаления. Профессор добавила, что после COVID-19 у пациентов может ухудшиться память, снизиться способность к концентрации, а также могут начаться головные боли.
Как правило, с подобными симптомами люди редко обращаются к врачу. Несмотря на это, по мнению биолога, при наличии неврологических отклонений следует показаться специалисту.
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