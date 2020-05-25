Может ли мать передать коронавирус плоду во время беременности?

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Василий Заика
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Профессор Лейла Адамян отметила, что мать с положительным статусом COVID-19 выносит здорового ребенка.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl F. Schöfmann, CHROMORANGE / Bilderbox, Vladimir Godnik, Dr. Wilfried Bahnmüller

Тема:
Эпидемия коронавируса

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава РФ Лейла Адамян в интервью федеральному телеканалу исключила возможность передачи коронавируса от матери ребенку во время беременности.

По словам профессора, женщина с положительным статусом COVID-19 способна выносить абсолютно здоровый плод.

«Мать как бы охраняет своего ребенка, если у нее имеется даже положительный (статус — Прим.ред.) COVID-19, ребенок стерильный, он рождается здоровым», — цитируют Лейлу Адамян «Известия».

Специалист отметила, что новорожденный может быть инфицирован коронавирусом только в случае внешнего контакта с матерью или окружающими. Лейла Адамян добавила, что в России за все время пандемии COVID-19 был выявлен почти у трех тысяч беременных женщин.

К 25 мая Россия уже прошла пик заболевания и вышла на плато по коронавирусу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье отец с тремя детьми ушел в лес пережидать пандемию коронавируса.

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Тема:
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