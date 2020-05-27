Верховный суд частично вернул исковое заявление оспорившему отставку Игнатьеву

Верховный суд РФ вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву в части требований прав на дополнительные социальные гарантии и об установлении факта потери нетрудоспособности, сообщает РИА Новости.

«Верховный суд России вернул исковое заявление в части требований об установлении факта частичной потери трудоспособности и установлении права на дополнительные социальные и иные гарантии подлежит возвращению в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 129 Кодекса административного судопроизводства России в связи с неподсудностью данному суду», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, к производству принято исковое заявление Михаила Игнатьева по факту досрочного прекращения его полномочий на посту главы Республики Чувашия.

В пресс-службе администрации региона агентству прокомментировали обращение в суд бывшего главы, отметив, что в правовом государстве на это имеет право каждый гражданин.

Президент РФ Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке с поста главы Чувашской республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент подчеркнул, что поведение Игнатьева было лишено уважения к людям.

Причиной этому стали два инцидента с главой региона, вызвавшие общественный резонанс. Сначала Игнатьев извинялся за предложение «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжая с разных регионов России «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком».

А точкой кипения сало поведение главы республики на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, при котором он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и позднее снят с должности указом президента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-глава Чувашии оспорил в Верховном суде указ о своей отставке.