Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус

Все жители Москвы с 27 мая могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Об этом в ходе общения с журналистами заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, точки забора биологических материалов открыты на базе 30 поликлиник. Предварительная запись на прохождение тестирования доступна в электронном виде на 14 дней вперед.

«Для этого мы на базе 30 поликлиник открыли точки забора крови. Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде предварительно», — сказала Анастасия Ракова.

Чиновница отметила, что сдать анализ москвичи могут в ближайшей поликлинике по месту прикрепления. Результаты проведенных тестов появятся в течение трех дней в электронной медицинской карте.

Анастасия Ракова добавила, что количество взятых ПЦР-проб на COVID-19 в Москве уже превысило два миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19.

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