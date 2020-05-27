Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус
Точки забора биологических материалов открыты на базе 30 столичных поликлиник.
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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Все жители Москвы с 27 мая могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Об этом в ходе общения с журналистами заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
По ее словам, точки забора биологических материалов открыты на базе 30 поликлиник. Предварительная запись на прохождение тестирования доступна в электронном виде на 14 дней вперед.
«Для этого мы на базе 30 поликлиник открыли точки забора крови. Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде предварительно», — сказала Анастасия Ракова.
Чиновница отметила, что сдать анализ москвичи могут в ближайшей поликлинике по месту прикрепления. Результаты проведенных тестов появятся в течение трех дней в электронной медицинской карте.
Анастасия Ракова добавила, что количество взятых ПЦР-проб на COVID-19 в Москве уже превысило два миллиона.
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