Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус

|
Василий Заика
40

Точки забора биологических материалов открыты на базе 30 столичных поликлиник.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все жители Москвы с 27 мая могут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Об этом в ходе общения с журналистами заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, точки забора биологических материалов открыты на базе 30 поликлиник. Предварительная запись на прохождение тестирования доступна в электронном виде на 14 дней вперед.

«Для этого мы на базе 30 поликлиник открыли точки забора крови. Записаться на прохождение бесплатного тестирования можно только в электронном виде предварительно», — сказала Анастасия Ракова.

Чиновница отметила, что сдать анализ москвичи могут в ближайшей поликлинике по месту прикрепления. Результаты проведенных тестов появятся в течение трех дней в электронной медицинской карте.

Анастасия Ракова добавила, что количество взятых ПЦР-проб на COVID-19 в Москве уже превысило два миллиона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
27 мая
В Петербурге за сутки число излечившихся от COVID-19 почти вдвое превысило новые случаи
27 мая
Москва готова к первому и второму этапам снятия ограничений — Роспотребнадзор
27 мая
Показатель распространения коронавируса в России снизился до новой отметки
27 мая
Какие органы наиболее подвержены осложнениям после COVID-19?
27 мая
Российские учителя рассказали о главных трудностях дистанционной работы
27 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 27 мая
27 мая
В Ленобласти придумали трудоустройство для потерявших работу из-за пандемии
27 мая
Роспотребнадзор озвучил новые правила для фитнеса после пандемии COVID-19
27 мая
«Чувство досады»: Песков поделился опытом борьбы с коронавирусом
27 мая
Более 12 тысяч человек выздоровели в России за сутки от коронавируса

Читайте также

+20° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

Последние новости

13:25
«Мне с Димой очень комфортно»: Муцениеце о поддержке Нагиева во время развода с Прилучным
13:17
Путин бросил ручку на стол во время совещания по паводкам и пожарам
12:57
Все москвичи с 27 мая могут сдать бесплатный тест на коронавирус
12:45
ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака
12:35
В Петербурге за сутки число излечившихся от COVID-19 почти вдвое превысило новые случаи
12:24
Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации с пневмонией

Сейчас читают

На каких животных похожи российские знаменитости? — в сети новый флешмоб
ТОП-5 знаков зодиака, которые обожают делать ремонт
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок