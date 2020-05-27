Когда можно будет подать документы в вузы?

Прием документов в вузы в этом году начнется 20 июня и продлится до 17 августа. Об этом объявили в Минобрнауки. Причем впервые заявления будут принимать до окончания основного этапа ЕГЭ.

Документы, в том числе, аттестат, фотографии, а также все необходимые справки можно будет отправить онлайн. Правда, к заявлению нужно будет приложить сертификат электронной подписи абитуриента. Получить ее сможет любой россиянин старше 14 лет, в одном из аккредитованных Минкомсвязью центров.

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