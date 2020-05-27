Трико-стайл: поклонники беспокоятся, почему постройневшая Гузеева не носит маску

Работа на телевидении не закончилась для 61-летней Ларисы Гузеевой и в период пандемии. В отличие от коллеги по шоу «Давай поженимся!» Василисы Володиной теледива не ушла в самоизоляцию, а напротив приняла участие еще в одном проекте «На дачу!», уточняет сайт Teleprogramma.pro.

Накануне Гузеева отправилась на очередные съемки с молодой командой. Фото с мероприятия она выложила на своей странице в Instagram. На снимке окружающие ведущую молодые люди стоят посреди улицы в перчатках и масках. Сама же звезда попала в кадр без средств защиты. Фотограф запечатлел ее в трико и спортивной толстовке.

Instagram @_larisa_guzeeva_

Поклонники порадовались, что их любимица за это время не поправилась, а напротив, похорошела. Актрису отблагодарили за то, что она остается в форме и как профессионал, продолжает работу в сложное время. При этом многих обеспокоило, что Гузеева пренебрегает защитными средствами.

«А маска где?»

«Почему все в масках, а вы нет? Мы же вас любим и переживаем за вас»;

«Какая вы молодец, что работаете для нас»;

«Как всегда стильная, красивая»;

«Такая постройневшая», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Гузеева рассказала о своем новом шоу.