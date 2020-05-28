🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 мая, растущая Луна в знаке Льва заставляет отказаться от привычной рутины и на некоторое время отдохнуть.

♈ Овен

Овны, разве вы не устали пытаться контролировать каждый аспект своей жизни, давать Вселенной пошаговое руководство о том, что должно случиться в будущем? Всего на один день попробуйте применить подход «меньше значит больше». Меньше беспокойств, больше веры. Вы будете удивлены тем, как у вас все начнет налаживаться.

Космический совет: перестаньте контролировать свою жизнь и доверьтесь судьбе.

♉ Телец

Тельцы, перестаньте равняться на окружающих. Вы — творец своей судьбы, и никто из знакомых не должен вам помешать добиться собственной цели. Творите, любите, мечтайте, развивайтесь и помните, что все зависит только от вас. Хвватит объяснять неудачи несуществующими проклятьями.

Космический совет: полагайтесь только на себя.

♊ Близнецы

Иногда, чтобы что-то получить, нужно что-то отпустить. Близнецы, не бойтесь расставаться с прошлым. Примите жизнь такой, какая она есть. Звезды следят за вами и не позволят вам сбиться с пути. Если вас уволили с работы или предал друг, это еще не повод расстраиваться. Вас ждет светлое будущее.

Космический совет: никогда не сдавайтесь.

♋ Рак

Раки, окунитесь с головой в любовный роман. Когда в последний раз вы испытывали сильные чувства к другому человеку? Если вы не видете на горизонте подходящих кандидатур для серьезных отношений, закрутите с кем-нибудь интрижку. Это вам поможет перезагрузиться и посмотреть на жизнь по-новому.

Космический совет: вам нужна любовь.