Финалист «Танцев со звездами» Стебунов о проекте: «Хотел настоящей рубки»
38-летний артист принял участие в шоу вскоре после операции.
Фото: Instagram @stebunov_i
Актер Иван Стебунов, победивший в паре с хореографом Инной Свечниковой в 11-м сезоне шоу «Танцы со звездами», рассказал о своих ощущениях от проекта.
В первую очередь, артист высказал обеспокоенность по поводу здоровья выбывших из строя коллег, заразившихся коронавирусом — Марии ой, и Алены Бабенко и Дарьи Мороз, пишет vokrug.tv.
«Мне искренне жаль, потому что я хотел, чтобы в финале была настоящая рубка», — сожалеет Иван, пожелавший артисткам скорейшего восстановления.
Кроме того, Иван рассказал, что незадолго до начала проекта ему удалили правое легкое, поэтому каждый танец на сцене шоу давался ему с огромным трудом — актер задыхался и у него темнело в глазах. Однако кроме партнерши по танцполу об этом не знал никто.
Ранее Иван Стебунов рассказал, ценой каких жертв он обошел артистку Екатерину Варнаву в «Танцах со звездами».
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