МИД РФ: Биолаборотория в Тбилиси находится под контролем США

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В российском ведомстве привели доказательства того, что в научном учреждении проводятся опасные эксперименты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marco Passaro; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство иностранных дел России представило доказательства того, что работа биолаборатории в Тбилиси финансируется и находится под контролем США. По данным российского ведомства, там при содействии специалистов из Пентагона проводятся опасные эксперименты. В частности, по разработке опасных вирусов и снаряжению боеприпасов отравляющими веществами.

При этом официально лаборатория называется центром общественного здравоохранения. Само нахождение его рядом с российской территорией вызывает опасения наших дипломатов. МИД выступил с заявлением в котором говорится, что Россия хочет узнать реальные цели работы лаборатории. При этом настаивая чтобы наши специалисты ознакомились с ее деятельностью и имели доступ ко всем помещениям центра и всей документации.

Ранее советник Дональда Трампа заявил, что США первыми создадут вакцину против коронавируса. 

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