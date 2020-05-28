МИД РФ: Биолаборотория в Тбилиси находится под контролем США

Министерство иностранных дел России представило доказательства того, что работа биолаборатории в Тбилиси финансируется и находится под контролем США. По данным российского ведомства, там при содействии специалистов из Пентагона проводятся опасные эксперименты. В частности, по разработке опасных вирусов и снаряжению боеприпасов отравляющими веществами.

При этом официально лаборатория называется центром общественного здравоохранения. Само нахождение его рядом с российской территорией вызывает опасения наших дипломатов. МИД выступил с заявлением в котором говорится, что Россия хочет узнать реальные цели работы лаборатории. При этом настаивая чтобы наши специалисты ознакомились с ее деятельностью и имели доступ ко всем помещениям центра и всей документации.

Ранее советник Дональда Трампа заявил, что США первыми создадут вакцину против коронавируса.

Полезная информация:

ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112