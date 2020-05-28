На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Мирюхиной

На «Пятом канале» День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для девятилетней Кати. У нее саркома Юинга — злокачественная опухоль на позвоночнике. Лечение не дало результата. Помочь Кате может только протонная терапия — метод облучения раковых клеток, не задевая здоровые. Он эффективен даже, казалось бы, в безнадежных случаях.

Стоимость курса — один миллион 800 тысяч рублей. Семье из Архангельской глубинки в одиночку такую сумму не собрать. О том, как помочь, расскажет корреспондент Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги для Сащи Архипова.