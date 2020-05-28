На Пятом канале акция «День добрых дел» для Кати Мирюхиной
У девочки образовалась злокачественная опухоль на позвоночнике.
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Фото, видео: 5-tv.ru
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