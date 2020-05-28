У игроков московского «Локомотива» обнаружили коронавирус
Тесты четверых футболистов столичного клуба на COVID-19 дали положительные результаты.
Фото: www.globallookpress.com / Yevgeny Philippov
Еще у четверых футболистов столичного «Локомотива» оказались положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщают представители команды в Twitter. COVID-19 выявили у полузащитников Дмитрия Баринова и Романа Тугарева, нападающего Тимура Сулейманова и вратаря Антона Коченкова.
Как уточняет пресс-служба клуба, болезнь протекает бессимптомно, игроки чувствуют себя хорошо и находятся в домашних условиях на самоизоляции. Спортсмены сдали тесты два дня назад вместе с тренерским штабом и административным персоналом перед сбором на базе в Баковке для подготовки к возобновлению чемпионата России.
16 мая стало известно, что коронавирус выявлен у нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана. А неделей ранее стало известно, что положительный результат анализа на COVID озвучили нападающему другого футбольного клуба российской Премьер-лиги — «Урал» Павлу Погребняку. Спортсмен находится в больнице.
Ранее 5-tv.ru писал, что чемпионат РФПЛ решили возобновить. Чего ждать от окончания футбольного сезона в России?
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