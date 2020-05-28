Участникам пикника на Вечном огне в Кронштадте избрали меру пресечения

Суд в Петербурге избрал меру пресечения компании молодых людей, которая жарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Мужчина и две девушки раскаялись в содеянном. Но лишь после того, как их вычислили по камерам видеонаблюдения. Участников пикника на мемориале отправили под подписку о невыезде.

Накануне, им ужесточили статью. Сначала молодым людям вменяли «Вандализм», а теперь — «Надругательство над мемориальным сооружением», за что предусмотрено пять лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание грозит вандалам, пожарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте?