Участникам пикника на Вечном огне в Кронштадте избрали меру пресечения

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Компании молодых людей грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Надругательство над мемориальным сооружением».

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Суд в Петербурге избрал меру пресечения компании молодых людей, которая жарили шашлыки на Вечном огне в Кронштадте. Мужчина и две девушки раскаялись в содеянном. Но лишь после того, как их вычислили по камерам видеонаблюдения. Участников пикника на мемориале отправили под подписку о невыезде.

Накануне, им ужесточили статью. Сначала молодым людям вменяли «Вандализм», а теперь — «Надругательство над мемориальным сооружением», за что предусмотрено пять лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое наказание грозит вандалам, пожарившим шашлыки на Вечном огне в Кронштадте?

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