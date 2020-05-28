Власти Москвы запустили интерактивную карту прогулок

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Светлана Александрова
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Чтобы не создавались очаги массового скопления людей, жителям каждого дома разрешено дышать свежим воздухом с 1 июня в определенные дни недели.

Власти Москвы запустили интерактивную карту прогулок

Фото: Известия / Алексей Агарышев

Тема:
Эпидемия коронавируса

Мэрия Москвы опубликовала на своем сайте интерактивную карту, с помощью которой жители столицы смогут с 1 июня планировать прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Для каждого дома власти города устанавливают определенные дни недели для моциона. Как сообщается, такая мера позволит избежать массового скопления людей во дворах и скверах и предотвратит распространение коронавируса.

Чтобы спланировать прогулку, нужно найти на карте свой дом и кликнуть по нему или же вбить адрес в строку поиска. Кроме того, графики прогулок обещают вывесить в подъездах жилых домов и распространить в почтовых ящиках.

Оформлять пропуск для прогулок не нужно, но гулять разрешается только в радиусе двух километров от дома и с документом, подтверждающим, что это условие выполнено. Соблюдать социальную дистанцию и меры защиты в виде масок и перчаток по-прежнему необходимо.

Mos.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве режим самоизоляции и другие ограничения, введенные из-за распространения COVID-19, сохранятся до появления вакцины от коронавируса. При этом с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений. Москвичам позволят заниматься спортом на свежем воздухе до девяти часов утра, а с 9:00 до 21:00 можно будет гулять — но не более трех раз в неделю. Для этого будут открыты парки и скверы и заработают велопрокаты.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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