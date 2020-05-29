Минобороны РФ приступило к подготовке к параду, посвященному 75-летию Великой Победы СССР над фашистскими захватчиками. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками, генерала армии Олега Салюкова, первая репетиция торжественного шествия состоится уже 8 июня в подмосковном Алабино, а первая тренировка на Красной площади — 17 июня.

«Верховный Главнокомандующий (Президент РФ Владимир Путин — Прим.ред.) 26 мая объявил о проведении парада, и уже на следующий день мы приступили к работе. Что предстоит сделать? Во-первых, доставить к месту проведения тренировок личный состав. <…> И вторая задача — подготовить для них места проживания. Работа предстоит масштабная, на ее выполнение Сергей Шойгу дал нам неделю», — пояснил военнослужащий в беседе с корреспондентом «Красной звезды».

Он также напомнил, что само событие, по распоряжению президента России, состоится 24 июня. Именно в этот день 75 лет назад на Красной площади состоялся Парад Победителей.

К слову, шествие военных в этот день пройдет не только в столице, но и в 28 других городах страны. В частности, в девяти городах-героях и еще 19 населенных пунктах, где размещены штабы армейских корпусов, флотов, Каспийской флотилии, военных округов и общевойсковых армий.

«В общей сложности к участию в праздничных мероприятиях привлекается свыше 177 тысяч человек и более 4,5 тысячи единиц вооружения и военной техники», — отметил Олег Салюков.

Главком добавил, что в связи с высоким уровнем распространения коронавируса в целом по стране военные медики примут усиленные меры, чтобы снизить угрозу инфицирования COVID-19 для служащих. Так, например, под жесткий контроль будут взяты четкое исполнение всех противоэпидемиологических мероприятий на местах тренировок, а также в жилых корпусах.

«Всех участников парада обеспечат средствами индивидуальной защиты, будут проводить регулярное медицинское обследование и на основании его результатов допуск участников парада к тренировкам и затем к параду», — пояснил собеседник издания.

Ждать ли сюрпризов по случаю 75-летия Великой Победы?

Известно, что в составе механизированной колонны на Красной площади зрители увидят 23 новых типа модернизированной боевой техники. Так, впервые здесь появятся танки Т-90М и Т-80БВМ, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», тяжелая огнеметная система ТОС-2, ЗРК С-300В4, боевые машины «Курганец-25» и «Армата» с 57 миллиметровыми боевыми модулями и многое другое.

«Не стану перечислять все новинки — пусть сохранится интрига. Будет, поверьте, очень интересно», — подытожил Олег Салюков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, разрешат ли зрителям наблюдать за Парадом Победы на Красной площади в 2020 году.