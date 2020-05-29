Снег в Якутии шокировал жителей региона

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В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

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Погода

В Якутию за несколько дней до календарного лета снова вернулась зима. Населенные пункты засыпало снегом. А температура с +30 упала до минусовых отметок.

На дорогах гололед. Сотрудники ГИБДД рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. Мокрый снег сегодня может выпасть также в Иркутской области. Ну а на центральную Россию надвигается мощный ураган.

В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности. Скорость ветра, по прогнозам синоптиков, в столице сегодня достигнет 20 метров в секунду. При этом выпадет рекордное для мая количество осадков. Москвичам рекомендуют, по возможности, оставаться дома.

Такая же погода сегодня прогнозируется на территории Московской, Курской, Калужской, Смоленской и Брянской областей.

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