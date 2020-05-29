В Сирии возобновляется железнодорожное сообщение
Пока это только электрички, но не за горами и первый междугородний состав.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Сирии долгожданное событие — от вокзала в Алеппо тронулся первый железнодорожный состав — пока это пригородная электричка. Она курсирует на расстоянии — всего 20 километров, но для сирийских железных дорог — это большая победа.
За годы войны практически вся железная дорога была уничтожена боевиками, восстанавливать заново приходилось каждый километр пути — и теперь вслед за первой электричкой встречать пассажиров на перроне уже готовится и первый междугородний состав.
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