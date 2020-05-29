Аномальное похолодание придет в Москву на следующей неделе
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд утверждает, что в понедельник 1 июня в Москву придет похолодание. Низкая температура воздуха в столице сохранится как минимум до середины недели.
«Если в воскресенье температура немного понизится, градусов на пять, то в понедельник понижение будет гораздо более выраженным. Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
Сегодня днем в столице ожидается плюс 17-19 градусов, в субботу — 23-25 градусов тепла, в воскресенье — плюс 17-19, в понедельник и вторник — 10-15 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье июнь окажется теплее, чем обычно, примерно на пять градусов: плюс 20-25 днем и до 15 градусов ночью.
Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились «апокалиптические» кадры погоды в Москве.
- 29 мая
- Снег в Якутии шокировал жителей региона
- 28 мая
- Заморозки и ураганы: непогода обрушится на уральские регионы
- 27 мая
- Мощный ураган полностью разрушил деревню в Кемеровской области
- 27 мая
- Во власти стихии: десятки населенных пунктов в регионах РФ оказались под водой
- 27 мая
- Два человека погибли из-за разгула урагана в Кемеровской области
- 26 мая
- Число жертв урагана в Свердловской области увеличилось до четырех человек
- 25 мая
- Видео: ураганный ветер раскидал как пушинки пытавшихся удержать кровлю мужчин
- 25 мая
- Сорванные крыши, поваленные деревья и башенные краны: мощный ураган обрушился на Екатеринбург
- 25 мая
- Паводок смыл автомобиль с людьми с дороги в Архангельской области
- 25 мая
- Какая погода ожидает россиян на неделе с 25 по 31 мая?
Читайте также
41%
0.04 78.26
0.35
Нашли ошибку?