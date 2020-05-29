Аномальное похолодание придет в Москву на следующей неделе

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд утверждает, что в понедельник 1 июня в Москву придет похолодание. Низкая температура воздуха в столице сохранится как минимум до середины недели.

«Если в воскресенье температура немного понизится, градусов на пять, то в понедельник понижение будет гораздо более выраженным. Температурный фон больше будет соответствовать концу апреля. Температура будет ниже нормы на 4-5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

Сегодня днем в столице ожидается плюс 17-19 градусов, в субботу — 23-25 градусов тепла, в воскресенье — плюс 17-19, в понедельник и вторник — 10-15 градусов тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики спрогнозировали, что в Москве и Подмосковье июнь окажется теплее, чем обычно, примерно на пять градусов: плюс 20-25 днем и до 15 градусов ночью.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появились «апокалиптические» кадры погоды в Москве.