«Апокалипсис уже наступил»: в сети появились «ужасающие» кадры погоды в Москве
Жители столицы в шоке от града и ливня невиданных масштабов.
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Фото, видео: Instagram @ _jackronimo_, 5-vt.ru
Несколько минут назад в сети начали появляться эпичные видеоролики, под кодовым названием «Московский апокалипсис». Оказалось, в этот теплый майский вечер на столицу обрушился циклон, принесший и без того расстроенным из-за самоизоляции гражданам холод, серость, промозглый ливень и даже град невиданных размеров.
Вот таким фото, к примеру, поделился пользователь @jackromino в своем Instagram. Молодой москвич искренне поразился «масштабам трагедии», заявив, что никогда ранее не видел столь драматичной грозы.
«Похоже на суперячейку!»
«Апокалипсис!» — заметили фолловеры юзера.
А пользователь @sserega88 выложил в сеть удивительные кадры, где небо буквально завернулось в воронку. Таким видом можно было насладиться из окон домов в районе Теплого стана.
«Как фильм „Мгла“! Не хватает только всяких тварей вылетающих из облака!», — смело заметил подписчик Сергея.
Приняла участие в спонтанном «флешмобе» и @xolodova15. Жительница Тропарево случайно поймала град размером с несколько куриных яиц!
«Вот такие погоды! Набежали тучи, ветер и понеслось!» — заметила фотограф Ирина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Китай и Мексику также обрушился «коронавирусный град».
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