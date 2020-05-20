«Апокалипсис уже наступил»: в сети появились «ужасающие» кадры погоды в Москве

Несколько минут назад в сети начали появляться эпичные видеоролики, под кодовым названием «Московский апокалипсис». Оказалось, в этот теплый майский вечер на столицу обрушился циклон, принесший и без того расстроенным из-за самоизоляции гражданам холод, серость, промозглый ливень и даже град невиданных размеров.

Вот таким фото, к примеру, поделился пользователь @jackromino в своем Instagram. Молодой москвич искренне поразился «масштабам трагедии», заявив, что никогда ранее не видел столь драматичной грозы.

«Похоже на суперячейку!»

«Апокалипсис!» — заметили фолловеры юзера.

Instagram @ _jackronimo_

А пользователь @sserega88 выложил в сеть удивительные кадры, где небо буквально завернулось в воронку. Таким видом можно было насладиться из окон домов в районе Теплого стана.

«Как фильм „Мгла“! Не хватает только всяких тварей вылетающих из облака!», — смело заметил подписчик Сергея.

Instagram @sserega88

Приняла участие в спонтанном «флешмобе» и @xolodova15. Жительница Тропарево случайно поймала град размером с несколько куриных яиц!

«Вот такие погоды! Набежали тучи, ветер и понеслось!» — заметила фотограф Ирина.

Instagram @xolodova15

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Китай и Мексику также обрушился «коронавирусный град».