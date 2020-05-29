Когда анонсирован третий этап смягчения ограничений в Москве?
Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила о необходимости действовать медленно и попросила горожан набраться терпения.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Известия / Павел Бедняков
Решение о дальнейшем ослаблении введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничений может быть принято в течение ближайших двух недель, если ситуация с распространением инфекции не ухудшится. Об этом заявила в телеэфире заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
«Мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как этот режим действует в течение двух недель. И если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», — цитирует чиновницу Интерфакс.
Ракова отметила, что действовать необходимо медленно и постепенно, но «верно идти к открытию города, нежели откатываться назад», как видно из опыта других стран.
Чиновница также отметила, что введенный в Москве график прогулок может на первый взгляд показаться странным, однако он продиктован заботой о безопасности граждан.
«Вы прекрасно все понимаете, как выглядит Москва, улицы Москвы, парки Москвы в обычный летний погожий день. Они просто наполняются, заполняются людьми. А что же будет, если истосковавшиеся по гуляниям москвичи одновременно все выйдут?» — объяснила Ракова.
Накануне, как сообщал 5-tv.ru, власти Москвы запустили интерактивную карту, с помощью которой жители столицы могут с 1 июня планировать прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Чтобы не допустить массового скопления людей, для каждого дома установлены определенные дни недели для моциона, а радиус прогулок горожан ограничен двумя километрами вокруг места жительства.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 29 мая
- Симптомами COVID-19 могут быть семь видов сыпи
- 29 мая
- «Семью надо кормить»: звезда сериала «Мажор» о смене профессии из-за COVID-19
- 29 мая
- Гимнастика для ума: новые правила для кинотеатров утверждены в России
- 29 мая
- Минздрав утвердил классификацию причин смертности при COVID-19
- 29 мая
- Режим «безопасного поведения» смягчат в Петербурге с 1 июня. Что разрешат?
- 28 мая
- Паркам — да, салонам — нет. Как ослабят режим самоизоляции в Подмосковье?
- 28 мая
- Власти Москвы запустили интерактивную карту прогулок
- 28 мая
- Холод или жара? Как погода влияет на распространение коронавируса— отвечает врач
- 28 мая
- «Охотники за коронавирусом»: екатеринбургские заключенные сняли крутой ролик
- 28 мая
- Видео «пляжной вечеринки» на крыше банка, где фанат Бузовой взял заложников
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?