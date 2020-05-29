Когда анонсирован третий этап смягчения ограничений в Москве?

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Светлана Александрова
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Заместитель мэра столицы Анастасия Ракова заявила о необходимости действовать медленно и попросила горожан набраться терпения.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; Известия / Павел Бедняков

Тема:
Эпидемия коронавируса

Решение о дальнейшем ослаблении введенных в Москве в связи с пандемией коронавируса ограничений может быть принято в течение ближайших двух недель, если ситуация с распространением инфекции не ухудшится. Об этом заявила в телеэфире заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Мы просим еще немножечко набраться терпения, посмотреть, как этот режим действует в течение двух недель. И если мы не увидим рост новых заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», — цитирует чиновницу Интерфакс.

Ракова отметила, что действовать необходимо медленно и постепенно, но «верно идти к открытию города, нежели откатываться назад», как видно из опыта других стран.

Чиновница также отметила, что введенный в Москве график прогулок может на первый взгляд показаться странным, однако он продиктован заботой о безопасности граждан.

«Вы прекрасно все понимаете, как выглядит Москва, улицы Москвы, парки Москвы в обычный летний погожий день. Они просто наполняются, заполняются людьми. А что же будет, если истосковавшиеся по гуляниям москвичи одновременно все выйдут?» — объяснила Ракова.

Накануне, как сообщал 5-tv.ru, власти Москвы запустили интерактивную карту, с помощью которой жители столицы могут с 1 июня планировать прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Чтобы не допустить массового скопления людей, для каждого дома установлены определенные дни недели для моциона, а радиус прогулок горожан ограничен двумя километрами вокруг места жительства.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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