Зачем Стас Костюшкин рассказал об изнасиловании в детстве?
Бывший участник группы «Чай вдвоем» записал видеообращение к подписчикам.
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Качели с женой Виторгана и двумя детьми неожиданно рухнули на землю — видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @stas_kostyushkin_official
Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал видеообращение к подписчикам, в котором признался, зачем рассказал об изнасиловании в детстве.
48-летний певец отметил, что во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин» ему поступило огромное количество вопросов о вопиющем инциденте, произошедшем 40 лет назад в Ленинграде на заброшенном заводе.
По словам Стаса Костюшкина, он решил поведать об этой истории ради безопасности детей.
«Я рассказал это потому, что у меня трое сыновей и потому, что я за них боюсь, и переживаю. Вот для чего это было сказано! Тем, кто вырывает из контекста! Тем, кто просто наплевал на все! Тем, кому просто все равно и безразлично, что происходит с их детьми, с воспитанием — им огромный привет! Но, я все-таки полагаю, что вы, придя домой и, обосрав меня, наплевав на меня, на мою семью, вы все равно посмотрите на своих детей и сделаете все возможное, чтобы они были защищены», — заявил Стас Костюшкин.
Подписчики в комментариях поддержали артиста и отметили, что он поступил, как настоящий мужчина. Пользователи подчеркнули, что признание Стаса Костюшкина, который не побоялся поднять злободневную тему, поможет многим обратить внимание на своих детей и позаботиться об их благополучии.
«Лучшее интервью, детей нужно беречь, и защищать всеми силами! И не молчать»
«Вы молодец, что поднимаете эту тему… и спасибо за смелость!»
«Дети должны знать, что такое может произойти и должны знать, как им избежать насилия, как защитить себя, если кто-то прикасается»
«Вы все делаете правильно, наших детей никто не защитит, кроме нас самих»
«Полностью вас поддерживаю! Вы были беззащитным ребенком! Вы не могли знать, как страшен мир взрослых! И говорить об этом надо!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Костюшкин пережил в детстве сексуальное насилие.
Читайте также
66%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?