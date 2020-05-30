Зачем Стас Костюшкин рассказал об изнасиловании в детстве?

Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» Стас Костюшкин в своем аккаунте в Instagram опубликовал видеообращение к подписчикам, в котором признался, зачем рассказал об изнасиловании в детстве.

48-летний певец отметил, что во время интервью на YouTube-шоу «Алена, блин» ему поступило огромное количество вопросов о вопиющем инциденте, произошедшем 40 лет назад в Ленинграде на заброшенном заводе.

По словам Стаса Костюшкина, он решил поведать об этой истории ради безопасности детей.

«Я рассказал это потому, что у меня трое сыновей и потому, что я за них боюсь, и переживаю. Вот для чего это было сказано! Тем, кто вырывает из контекста! Тем, кто просто наплевал на все! Тем, кому просто все равно и безразлично, что происходит с их детьми, с воспитанием — им огромный привет! Но, я все-таки полагаю, что вы, придя домой и, обосрав меня, наплевав на меня, на мою семью, вы все равно посмотрите на своих детей и сделаете все возможное, чтобы они были защищены», — заявил Стас Костюшкин.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Подписчики в комментариях поддержали артиста и отметили, что он поступил, как настоящий мужчина. Пользователи подчеркнули, что признание Стаса Костюшкина, который не побоялся поднять злободневную тему, поможет многим обратить внимание на своих детей и позаботиться об их благополучии.

«Лучшее интервью, детей нужно беречь, и защищать всеми силами! И не молчать»

«Вы молодец, что поднимаете эту тему… и спасибо за смелость!»

«Дети должны знать, что такое может произойти и должны знать, как им избежать насилия, как защитить себя, если кто-то прикасается»

«Вы все делаете правильно, наших детей никто не защитит, кроме нас самих»

«Полностью вас поддерживаю! Вы были беззащитным ребенком! Вы не могли знать, как страшен мир взрослых! И говорить об этом надо!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Стас Костюшкин пережил в детстве сексуальное насилие.