МВД проверяет подпольный банкет пятерых полицейских в Сургуте

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 91

В отношении правоохранителей, устроивших застолье, начата проверка.

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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пятеро полицейских стали участниками ночного банкета в одном из ресторанов Сургута. После сообщений о вечеринке МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) инициировало проверку. Эту информацию подтвердила начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

«В ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В заведении находились пятеро сотрудников полиции. По результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и непосредственные руководители данных сотрудников», — сказала Абмайкина.

Кроме того, владелец ресторана, работавшего в разгар пандемии коронавируса, получит протокол о невыполнении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Подпольные вечеринки в последнее время далеко не редкость. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в нарушение правил самоизоляции красноярцы устроили тусовку, а затем заметали следы.

Тема:
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