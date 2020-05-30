МВД проверяет подпольный банкет пятерых полицейских в Сургуте
В отношении правоохранителей, устроивших застолье, начата проверка.
Закрыть
Смотрите также:
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Пятеро полицейских стали участниками ночного банкета в одном из ресторанов Сургута. После сообщений о вечеринке МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО) инициировало проверку. Эту информацию подтвердила начальник отдела информации и общественных связей УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.
«В ночь на 30 мая в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение о том, что в одном из городских кафе происходит развлекательное мероприятие. В ходе проверки поступившая информация подтвердилась. В заведении находились пятеро сотрудников полиции. По результатам служебной проверки будет решен вопрос об увольнении сотрудников по отрицательным мотивам за совершение поступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Также мерам строгой дисциплинарной ответственности будут подвергнуты и непосредственные руководители данных сотрудников», — сказала Абмайкина.
Кроме того, владелец ресторана, работавшего в разгар пандемии коронавируса, получит протокол о невыполнении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
Подпольные вечеринки в последнее время далеко не редкость. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в нарушение правил самоизоляции красноярцы устроили тусовку, а затем заметали следы.
- 30 мая
- Путин поручил выработать позицию РФ в связи с открытием ряда стран для туризма
- 30 мая
- Назван способ избежать новой вспышки коронавируса в России
- 30 мая
- «Ужасное зрелище»: Как Наталия Гулькина лечила кота от коронавируса?
- 30 мая
- Китай раскрыл правду о происхождении COVID-19
- 30 мая
- Какие ограничения снимают в Петербурге с 1 июня
- 30 мая
- Захарова резко раскритиковала решение Трампа о разрыве связей с ВОЗ
- 30 мая
- Названа дата начала курортного сезона в Крыму
- 29 мая
- США заявили о прекращении всех отношений с ВОЗ
- 29 мая
- Попова: заболеваемость коронавирусом идет на «уверенное снижение»
- 29 мая
- Почему Никас Сафронов не поверил в рассказы «голодающих» артистов
Читайте также
32%
-0.35 78.55
0.29
Нашли ошибку?