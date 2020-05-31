День Федота Овсяника: почему незамужним девушкам категорически нельзя быть в одиночестве 31 мая

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Ниса Мурзанаева
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В этот день также почитаются Семь святых дев — мученицы, пострадавшие за веру в Иисуса Христа.

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Фото, видео: znaj.ua; diveevo.ru;www.globallookpress.com / Bernard Jaubert, Rudolf, allesfoto

Православные верующие 31 мая чтят память Семи святых дев — мучениц, пострадавших за веру в Иисуса Христа. Их преследовали в начале четвертого века, во времена гонений императора Диоклетиана на христиан. Страдания девушек описаны в житии мученика Феодота — племянника одной из дев. Его память сегодня также чтят.

На Руси Федота (Феодота) почитали как помощника весны. Считалось, что он может повлиять на качество и количество урожая.

Что можно делать 31 мая

В этот день можно обеспечить себе крепкие здоровые отношения со своей половинкой. Влюбленная пара должна взяться за руки и трижды обойти вокруг дуба. Считалось, что после этого молодые проживут долгую счастливую жизнь.

Также рекомендуется заварить сегодня кисель из овса. Его ни в коем случае не нужно пить (это грозит финансовыми трудностями). Варево следует вылить под дуб — это сулит хороший урожай и достаток в доме.

Что нельзя делать 31 мая

В этот день незамужним девушкам весьма нежелательно проводить время в одиночестве. Считается, что после этого они точно не найдут себе жениха. Также 31 мая категорически не рекомендуется оборачиваться, если вас окликают на улице. Древние полагали, что так человека заманивает сам сатана.

Сегодня людям не рекомендуется браться за новые проекты, а также увольняться или переходить на новую работу.

Приметы

  • большие стаи птиц долго кружатся в небе — к хорошей погоде;
  • с дуба падают зеленые листья — к плохому неурожайному году;
  • закат тусклый — скоро погода испортится;
  • вороны громко каркают — к дождю.

Ранее 5-tv.ru писал, что можно и нельзя делать в день Пелагеи-Заступницы.

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