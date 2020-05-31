Здоровье всему голова: Статистика по инфицированным COVID в РФ внушает оптимистичные прогнозы

На этой неделе власти значительно укрепились в понимании того, что эпидемия коронавируса в России пошла на спад. Ситуация стабилизируется, как в самых проблемных регионах, так и по стране в целом.

Во-первых, уже неделю рост зараженных не превышает девять тысяч человек. При этом количество выздоровевших растет. Так, 26 мая был абсолютный рекорд — свыше 12 тысяч. Еще одна ключевая цифра — с начала апреля выявление новых случаев COVID-19 сократилось почти в 12 раз. Общее число выявленных случаев к этому часу — 396 575. Летальных исходов — 4555. Значительную роль в стабилизации сыграло и постоянное увеличение количества проводимых тестов.

Их число уже перевалило за десять миллионов. Это позволяет сыграть на опережение в плане распространения эпидемии. Сейчас коэффициент распространения инфекции в России меньше единицы.

«Мы каждый день наблюдаем за количеством прирастающих новых случаев и очень надеемся, что темпы прироста будут снижаться. Но хочу сказать, что снижение темпов прироста будет полностью зависеть от нас, от того, насколько дисциплинированно мы будем относиться к себе и своим близким», — отметила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

Теперь обратим внимание на регионы. В первой тройке по-прежнему — Москва, Московская область и Петербург. Но на берегах Невы 27 мая был зафиксирован всплеск выздоровлений. Поправились почти вдвое больше, чем заболели.

А столица страны вообще показывает отличную динамику. Сейчас заражений буквально в два раза меньше, чем две недели назад. Все-таки московская стратегия оказалась весьма эффективной. Ее внедряют и в других регионах. До сих пор заграничным соседям не дает покоя статистика смертности и в стране, и в Москве. При том, что наша методика не только соответствует рекомендациям ВОЗ, но и учитывает еще ряд факторов.

«Сегодня многие страны в мире сваливают все в одну кучу. Статистику смертности. Есть превышение смертности — мы все это спишем на коронавирус и все. Свалим все это в кучу, но от этого-то никому лучше не будет. Сегодня в соответствии с теми рекомендациями, которые мы выработали — мы сделали даже шаг вперед. От того, что есть в мире. Потому что есть один анализ в мире — умер человек, а у него есть коронавирус, то мы его туда и записали. А на самом деле ситуация намного сложнее», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин.

Для понимания — если человека насмерть сбила машина, а у него был COVID-19, это не значит, что он умер от инфекции. К тому же, в России проводится вскрытие в 100% случаев, а за рубежом это делают избирательно. Так что тут не подкопаешься. И еще в апреле уровень летальности от коронавируса в Москве составил почти полтора процента. Для сравнения, в Нью-Йорке — 10%, в Лондоне — 23%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отечественный препарат для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией «Авифавир» получил одобрение Минздрава РФ.

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