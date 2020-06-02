Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

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Ниса Мурзанаева
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Сенатор считает, что Америка вступила в эпоху «сумятицы».

Пушков рассказал о начавших «сыпаться» США

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что Америка вступила в эпоху «сумятицы». Наблюдениями по этому поводу он поделился в своем Twitter-аккаунте.

По мнению сенатора, сразу несколько факторов указывают на то, что Соединенные Штаты начали «сыпаться». В частности, речь идет о массовых беспорядках на территории государства, а также неспособности американских властей справиться с пандемией коронавируса.

«США начинают сыпаться. Это видно в Сирии и Афганистане, по катастрофе с COVID-19 в самих США, по неспособности помочь европейским союзникам в пик пандемии, по истеричным, но невнятным обвинениям в адрес Китая, по расовому бунту, по внутреннему расколу. США вступили во время сумятицы», — заявил политический деятель.

Волна масштабных протестов захватила США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе. В нескольких городах введен комендантский час, но полиции и даже армии не справиться с народным гневом. Месть за убийство афроамериканца превратилась в массовые погромы. Люди бьют витрины и окна, переворачивают машины. На улицах жгут национальные флаги.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовые беспорядки в США постепенно перекочевали в Европу. У посольств США в Лондоне, Берлине и Коппенгагене прошли митинги с требованием справедливого расследования смерти Джорджа Флойда.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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