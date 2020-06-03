Песков считает недопустимой украинскую игру с Гитлером на Красной площади

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Ниса Мурзанаева
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В компьютерной военной стратегии предлагается помочь фюреру завоевать весь мир.

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Фото, видео: EPA / SHAMIL ZHUMATOV / POOL

Тема:
День Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал недопустимой украинскую игру Strategic Mind: Blitzkrieg с Гитлером на Красной площади. Генпрокуратура РФ потребовала ее заблокировать, однако игра все еще доступна для скачивания, в том числе и на территории РФ.

«Здесь можно выразить крайнее сожаление, что такая игра доступна на территории нашей страны. В год, когда мы отмечаем 75-летие Победы. Это игра — не что иное, как пропаганда нацизма, что недопустимо», — сказал представитель Кремля.

В мае компания программистов из Киева выпустила видеоигру Strategic Mind: Blitzkrieg, в которой игрокам предлагается помочь Адольфу Гитлеру захватить весь мир. В рекламном ролике этой стратегии одержавшие победу вожди Третьего рейха принимают парад на Красной площади в Москве, пишут «Известия». Игра возмутила историков и общественность.

Примерно в это же время чешское издательство выпустило календарь с портретами фюрера Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и доктора Йозефа Менгеле. За несколько лет до этого бизнесмены продавали кружки с изображениями Гитлера.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчины попытались отправить снимки Адольфа Гитлера и Андрея Власова организаторам акции «Бессмертный полк».

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