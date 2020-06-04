Эпидемиолог рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Антитела к коронавирусу появляются уже к концу первой недели после инфицирования. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии Иркутского государственного медицинского университета Александр Ботвинкин.

По словам профессора, к концу первой недели после заражения в организме пациента появляются антитела класса М — так называемая «первая линия обороны». Специалист отметил, что они достаточно быстро исчезают.

В конце второй недели образуются иммуноглобулины класса G. Именно их наличие в сыворотке крови говорит о том, что пациент перенес коронавирусную инфекцию. Наибольшее количество антител фиксируют на второй-третий месяц.

«В этот период они представлены в основном иммуноглобулинами класса G, которые сохраняются в организме до года и более», — пояснил эпидемиолог.

Александр Ботвинкин добавил, что иммуноглобулин вырабатывается в ответ как на клинически выраженное заболевание, так и в случае бессимптомного течения COVID-19.

Ранее 5-tv.ru писал, какие люди оказались в новой группе риска инфицирования коронавирусом.