Путин поручил Шойгу оказать помощь Забайкалью в борьбе с COVID-19

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В регионе резко увеличилось число заболевших коронавирусной инфекцией.

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Фото, видео: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Владимир Путин на оперативном онлайн-совещании Совета безопасности обратил внимание на сложную ситуацию в Забайкальском крае, где резко увеличилось число заболевших коронавирусом, а больниц не хватает. Президент распорядился максимально быстро помочь региону.

«Совсем недавно все были свидетелями, как министерству обороны в сжатые сроки и с хорошим качеством удалось построить 16 госпиталей в разных регионах Российской Федерации, как быстро они развернулись в Дагестане. Поэтому прошу министра обороны незамедлительно приступить и к развертыванию соответствующих структур госпиталя в данном случае в Забайкалье», — заявил глава государства.

В целом, по стране, как заметил президент, ситуация улучшается. Но за обстановкой необходимо следить, чтобы оперативно реагировать.

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