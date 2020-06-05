Уж замуж невтерпеж. Фанатов удивила Лиза Галкина в свадебном платье

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Алина Потёмкина
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Снимок шестилетней девочки в подвенечном наряде озадачил часть поклонников звездного семейства.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Instagram @elizaveta_galkinaa

Шестилетняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Елизавета Галкина побывала в образе невесты. Фотографию девочки в пышном свадебном наряде выложили на ее фан-странице в Instagram.

«Как вам платье Лизочки?» — поинтересовались авторы паблика.

Instagram @elizaveta_galkinaa

Многие поклонники традиционно принялись нахваливать девочку. К слову, участие в показе Валентина Юдашкина она приняла еще пару лет назад, до пандемии. Но часть пользователей нашла странной идею рядить малышку во подвенечное платье.

«Эх, скольким парням вскружит голову!»

«Рановато вырядилась!»

«Зачем из ребенка делать взрослую женщину? Всему свое время»

«Свадебный наряд, фата — все это нелепо смотрится на ребенке», — писали фанаты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «мастера кунг-фу» Лиза и Гарри Галкины порадовали публику новым шоу.

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