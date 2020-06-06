За сутки в России от коронавируса излечились 8 708 человек
Всего с начала эпидемии COVID-19 в стране были проведено более 12,3 миллиона тестов.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель
Коронавирус полностью победить за сутки смогли 8 708 россиян. Об этом свидетельствуют данные Оперативного штаба. Отмечается также, что всего с начала пандемии смогли вылечиться 221 388 пациентов.
Тем временем, за минувшие сутки в стране было выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 36,9% не имели клинических проявлений болезни. При этом за несколько месяцев в России было проведено более 12,3 миллиона тестов. Положительный результат был зафиксирован лишь у 458 689 человек в 85 регионах страны.
Жертвами коронавируса за последние сутки стали 197 человек. Всего от COVID-19 скончались 5 725 заболевших.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что лучше защищает от COVID-19 респиратор или медицинская маска. Медики разных специальностей рассказали, чем хорош тот или иной выбор СИЗ.
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