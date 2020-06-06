Путин пообещал учесть вопросы культуры в плане восстановления экономики

Президент России Владимир Путин заявил, что при составлении национального плана восстановления экономики и социальной сферы обязательно нужно учесть вопросы деятельности учреждений культуры.

«Прошедшие месяцы вновь показали, насколько жизнеспособна и открыта к обществу наша российская культура. Несмотря на сложности, учреждения культуры, их коллективы делали все возможное, чтобы поддержать людей», — отметил российский лидер на онлайн-совещании с деятелями культуры.

Глава государства добавил, что сейчас идет доработка национального плана восстановления экономики и социальной сферы, все решения по которому будут приняты правительством «в тесном контакте с профессиональным сообществом».

«Подчеркну, что такой план принимается как для решения текущих задач, так и на перспективу с учетом наших долгосрочных целей развития. Будут вноситься корректировки и в национальные проекты, в том числе и в нацпроект «Культура», — пояснил Путин.

Президент обратился к представителям сферы культуры, чтобы они высказали предложения по поводу того, как театры, музеи, концертные залы и другие учреждения могут выйти из вынужденных каникул с минимальными потерями и получили стимулы для развития в будущем.

Как пишет «Экономика сегодня», встреча с деятелями культуры прошла в День русского языка, 6 июня, который приурочен ко дню рождения поэта Александра Пушкина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что граждане РФ считают наиболее важным внести в Конституцию поправки, касающиеся социальной сферы.