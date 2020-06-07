Трамп отдал приказ вывести войска нацгвардии из Вашингтона

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Алина Потёмкина
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Президент США отметил, что сейчас в городе уже гораздо меньше протестующих, чем накануне.

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Фото, видео: ТАСС / EPA, twitter @realDonaldTrump

В Вашингтоне начинают вывод войск нацгвардии из города после беспорядков, вызванных протестами из-за убийства афроамериканца полицейскими. Соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп, о чем сообщил населению страны в Twitter.

«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем. Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось!» — написал Трамп.

twitter @realDonaldTrump

Ранее глава Белого дома выразил благодарность полицейским за работу в округе Колумбия во время протестов. Ее он охарактеризовал как «фантастическую». Сами беспорядки он назвал «внутренним терроризмом».

Протесты в США начались после резонансного убийства при задержании афроамериканца полицейскими. Инцидент произошел в Миннеаполисе, оттуда протесты, перерастающие в погромы, перекинулись на целый ряд штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Америку лихорадило неделю от протестных акций.

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