Трамп отдал приказ вывести войска нацгвардии из Вашингтона
Президент США отметил, что сейчас в городе уже гораздо меньше протестующих, чем накануне.
Закрыть
Смотрите также:
Видео: В США люди вышли на защиту русского ресторана от толпы протестующих
В МИД РФ деликатно ответили Трампу на приглашение на саммит G7
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
Шанс начать жизнь заново: Василиса Володина о плюсах и минусах предстоящего коридора затмений
Американцы восхитились русской защитой ресторана Pushkin в США от протестующих
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / EPA, twitter @realDonaldTrump
В Вашингтоне начинают вывод войск нацгвардии из города после беспорядков, вызванных протестами из-за убийства афроамериканца полицейскими. Соответствующий приказ отдал президент США Дональд Трамп, о чем сообщил населению страны в Twitter.
«Я только что отдал приказ нашей Национальной гвардии начать процесс вывода войск из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем. Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится. Прошлой ночью появилось гораздо меньше протестующих, чем ожидалось!» — написал Трамп.
Ранее глава Белого дома выразил благодарность полицейским за работу в округе Колумбия во время протестов. Ее он охарактеризовал как «фантастическую». Сами беспорядки он назвал «внутренним терроризмом».
Протесты в США начались после резонансного убийства при задержании афроамериканца полицейскими. Инцидент произошел в Миннеаполисе, оттуда протесты, перерастающие в погромы, перекинулись на целый ряд штатов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Америку лихорадило неделю от протестных акций.
Читайте также
53%
-0.39 77.97
0.65
Нашли ошибку?