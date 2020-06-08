Видео: команду ликвидаторов ЧС в Норильске усилили дудинскими спасателями
Специалисты и новые единицы техники прибыли на место разлива топлива.
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Фото, видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю
Специалисты дудинского арктического поисково-спасательного отряда (ДАПСО) МЧС прибыли на место разлива топлива в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Красноярскому краю. Команда должна усилить группировку ликвидаторов последствий ЧП.
Десять спасателей и шесть единиц техники, включая снегоболотоходы, задействуют для разведки загрязненной территории и оказания помощи при ликвидации ЧС. Новых членов команды разместили в полевом лагере МЧС.
Авария на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан и Амбарную.
В результате экологической катастрофы возбуждено четыре уголовных дела: о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, о загрязнении вод о халатности за несвоевременное информирование о ЧП.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов. МИД РФ также ответил на эту инициативу.
Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС деликатно ответили США о помощи по устранению последствий ЧП в Норильске.
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