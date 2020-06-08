Видео: команду ликвидаторов ЧС в Норильске усилили дудинскими спасателями

|
Валентин Черников
23

Специалисты и новые единицы техники прибыли на место разлива топлива.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Специалисты дудинского арктического поисково-спасательного отряда (ДАПСО) МЧС прибыли на место разлива топлива в Норильске. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Красноярскому краю. Команда должна усилить группировку ликвидаторов последствий ЧП.

Десять спасателей и шесть единиц техники, включая снегоболотоходы, задействуют для разведки загрязненной территории и оказания помощи при ликвидации ЧС. Новых членов команды разместили в полевом лагере МЧС.

Авария на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» в Норильске произошла 29 мая. По данным Следственного комитета, из-за разгерметизации резервуара на технологическую дорогу вылились горюче-смазочные материалы, после чего загорелся проезжающий автомобиль. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров. При этом никто не пострадал, на работу ТЭЦ пожар не повлиял. Однако из емкости вылилось около 20 тысяч тонн дизельного топлива, которое попало в реки Далдыкан и Амбарную.

В результате экологической катастрофы возбуждено четыре уголовных дела: о порче земли, о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ, о загрязнении вод о халатности за несвоевременное информирование о ЧП.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь России с устранением последствий разлива дизельного топлива после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и предложить консультации технических специалистов. МИД РФ также ответил на эту инициативу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МЧС деликатно ответили США о помощи по устранению последствий ЧП в Норильске.

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
68.63
-0.39 77.97
0.65
Бунт свободы и спорт под музыку. Что звезды сулят людям в период с 8 по 1...

Последние новости

1:30
Погибшего вынесли из дома, где мужчина стрелял с балкона
1:16
Задержан стрелок, открывший огонь по прохожим в Москве
1:10
Понедельник, 8 июня: почему в Духов день успешно завершится романтический ужин?
0:55
Видео: команду ликвидаторов ЧС в Норильске усилили дудинскими спасателями
0:40
Джанабаева мельком показала лицо младшего сына Валерия Меладзе
0:28
Правоохранители приступили к штурму квартиры стрелка в Москве

Сейчас читают

«Это все вранье»: Панин ответил на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок