Власти рассматривают введение приоритета найма российских граждан на работу
На фоне пандемии в Минтруда задумались об ужесточении квот для гастарбайтеров.
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Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем, Бобылев Сергей, Ковалев Петр; www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV, PIC
Приоритет трудоустройства национальных кадров в России обсуждается в правительстве и администрации президента. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда. Пандемия коронавируса подтолкнула власти задуматься о возможности обязать работодателей при найме сотрудников на квалифицированную работу отдавать предпочтение гражданам РФ, а не иностранцам.
Государство уже устанавливает допустимую долю гастарбайтеров для ряда отраслей экономики. Так, в этом году в строительных организациях их число не должно превышать 80%. В компаниях, которые занимаются выращиванием овощей, мигрантов может насчитываться не более половины. А аптекам таких работников привлекать запрещается.
Тем временем профсоюзы несколько лет настаивают на более строгом квотировании рабочих-иностранцев. Согласно данным ООН, по количеству гастарбайтеров Россия уступает только США и Германии — в нашей стране их около 11 миллионов человек. Поэтому эксперты говорят о необходимости защиты национального рынка труда и интересов экономики.
В числе прочего предлагается при найме иностранца обязать работодателя доказывать, что рабочее место никак не может быть занято российским работником. Служба занятости после проверки может это подтвердить или опровергнуть, и только тогда может идти речь о трудоустройстве мигранта.
С другой стороны здесь могут возникнуть проблемы с заполнением низкооплачиваемых рабочих мест, которые не пользуются спросом у россиян. Кроме того, пока не ясно, как отслеживать соблюдение приоритета российских работников.
Ранее 5-tv.ru писал, что Финляндия никак не может решить, пускать ли гастарбайтеров с Украины на лето.
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