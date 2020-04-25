Финляндия никак не может решить, пускать ли гастарбайтеров с Украины на лето
Власти Суоми пытаются взять под контроль ситуацию с коронавирусом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Peter Endig, /Bernd Thissen, /Emmi Korhonen via www.imago-imag
Финские власти находятся на распутье перед лицом коронавирусной угрозы, а время играет против. По состоянию на 24 апреля, для страны, население которой меньше соседнего Петербурга, а именно порядка 5,5 миллиона человек, масштабы заражения COVID-19 выглядят пугающе: уже 4 284 случая заболевших, 172 человека скончались.
«И хочется, и колется»
Руководство страны, с одной стороны, хотело бы ввести максимально эффективные меры карантина, а с другой — боится чересчур раздражать общество. Поэтому заявления финских политиков крайне полярны — то закрыть, то открыть границы столичного региона Уусимаа, то пригласить на летние сезонные работы украинских гастарбайтеров, то отказаться.
На данный момент в Финляндии введен режим чрезвычайного положения — предположительно, до 13 мая. Впрочем, не исключено, что его продлят. Большинство заболевших проживает в Хельсинки и в Уусимаа.
Однако ряд местных экспертов считает, что реальное число инфицированных COVID-19 может оказаться в десятки раз большим — так как тесты до сих пор делали избирательно только представителям нескольких групп населения.
Большое число летальных случаев происходит в домах престарелых — почти половину умерших составляют именно пожилые.
Удар по экономике на фоне взрывного роста продаж алкоголя
Больше всего кризис из-за коронавируса ударил по сфере услуг, промышленности и строительству. По прогнозам, ВВП Финляндии сократится в этом году на 5,5% — в случае, если ограничительные меры продлятся три месяца.
Единственные, кто в этой ситуации выиграл, — сеть магазинов Alko, торгующая спиртным. До этого финские власти не могли нарадоваться стремлению населения к ЗОЖ — объемы продаж сокращались двенадцать лет подряд. Но коронавирус внес свои коррективы: многие люди временно остались без работы, зато с массой свободного времени, которое надо чем-то заполнить. Во-вторых, по причине закрытия границ финны лишились возможности привозить спиртное из-за рубежа, где выпивка дешевле.
Украинские гастарбайтеры
В начале апреля глава МИД Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна готовится принять украинских сезонных рабочих на летний период. Речь идет о 1,5 тысячах граждан Незалежной, необходимых в строительстве, пищевой и фармацевтической промышленности, а также сельском хозяйстве.
«Я по этому поводу общался с министром иностранных дел Украины. Там сейчас не рекомендуют своим гражданам покидать страну ни по каким причинам. Глава украинского МИДа, однако, заверил, что если Финляндия нуждается в конкретных людях, то украинская сторона готова сотрудничать во всем, что касается процедуры прибытия этих людей к нам», — приводит его слова «Известия».
Хаависто допустил, что украинских рабочих будут доставлять в Финляндию за счет работодателей на чартерных рейсах. Правда, стремясь успокоить население, он уточнил, что после прибытия в страну работников поместят на двухнедельный карантин.
«В этом вопросе все очень строго. Нельзя приехать в Финляндию и сразу приступить к работе», — предупредил министр.
Однако глава МИД Финляндии не учел печальный опыт соседних стран Прибалтики. Например, в Литве в 2019-м году были зарегистрированы более 800 случаев кори. Разносчиками оказались именно приезжие с Украины, где уже несколько лет бушует эпидемия кори — заразились десятки тысяч человек. Как следствие развала украинской системы здравоохранения уже два поколения не вакцинированы, в том числе те, кто выезжает в другие страны на заработки.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивный материал из Швеции, власти которой пренебрегают элементарными способами предотвращения COVID-19.
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