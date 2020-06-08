Стало известно, когда «рыжий Тарзан» Дацик выйдет на свободу
Адвокат бойца ММА рассказал, какой приговор огласил суд, и какие перспективы есть у его подзащитного.
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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил; Instagram @viktoriia.datsik; 5-tv.ru
Сланцевский городской суд Ленинградской области вынес приговор Вячеславу Дацику, известному как «рыжий Тарзан». Об результатах заседания 5-tv.ru рассказал адвокат скандально известного бойца смешанного стиля (MMA) Дмитрий Баринов.
По его словам, приговор оказался мягче, чем просило обвинение, и вероятнее всего защита не станет подавать апелляцию.
«Сегодня был оглашен приговор. Сторона обвинения просила назначить наказание в виде трех лет, суд назначил наказание в виде одного года. У нас есть десять дней для его обжалования. <…> По всей видимости, обжаловать не будем. Но окончательно этот вопрос мы решим после обсуждения с Вячеславом Валерьевичем», — сообщил адвокат.
Он также добавил, что в скором времени защита осужденного будет подавать ходатайство на условно-досрочное освобождение (УДО).
«Вполне вероятно, что он будет отбывать наказание здесь, в нашем регионе. И второе, что необходимо сказать: у него скоро подходит срок для условно-досрочного освобождения», — заметил Баринов.
Назвать точную дату возможного выхода на свободу своего подзащитного он затруднился. Ранее жена Вячеслава Дацика, как писали «Известия», заявила, что ее мужа могут выпустить уже в августе.
Вячечлав Дацик был арестован на два месяца в декабре 2019 года. Его с «другом Димой» задержали при попытке незаконного пересечения границы. Как писал ранее 5-tv.ru, мужчины планировали уплыть в Эстонию на лодке по реке Нарве.
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