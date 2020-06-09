Стали известны личности пострадавших в ДТП с Ефремовым в Москве

Установлены личности двух пострадавших в ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Как стало известно 5-tv.ru, в результате аварии на Смоленской площади в Москве двое мужчин — Владимир Я. и Сергей З. —получили серьезные травмы.

Один из них с черепно-мозговой травмой и перелом грудной клетки был срочно госпитализирован на реанимобиле. Информация о состоянии второго пострадавшего уточняется.

ДТП случилось в центре Москвы поздно вечером 8 июня. По предварительным данным, виновником аварии стал сам актер. Он был за рулем Jeep Grand Cherokee. По словам очевидцев, он сел за руль в нетрезвом состоянии и протаранил машину Lada. Водителя отечественного автомобиля зажало искореженными дверями машины. Его смогли достать медики, после чего экстренно госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с джипом Михаила Ефремова в Москве попало на камеру видеонаблюдения.