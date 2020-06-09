Дочь Михаила Ефремова неоднозначно прокомментировала страшное ДТП с участием отца, которое сегодня вечером произошло в центре Москвы.

«Впрочем ничего нового», — сначала оценила произошедшее Анна-Мария.

Девушка написала, что узнала о произошедшем от знакомой из информагентства, добавив, что забавно узнавать о таком от третьих лиц.

Через несколько минут, похоже, что после яростных комментариев фолловеров, Анне-Марии пришлось объясниться, почему она не рванула на место ДТП поддержать отца.

«Не маленький, сам разберется», — написала дочь скандального актера.

Instagram @amefremova

Кроме того, она добавила, что осуждает за езду в состоянии алкогольного опьянения.

«Никто вроде не умер. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами. Я тут ничем особо не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким», — четко и безэмоционально сформулировала ответ Анна-Мария, добавив, что ее отец находится сейчас в таком состоянии, что она вряд ли его сможет поддержать даже морально.

Instagram @amefremova

А вот большее участие девушка решила проявить к пострадавшему. Узнав, о тяжести его травм, она заявила о желании помочь всем, чем может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование. Очевидцы ДТП, в которое попал вечером известный актер, сообщали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший в аварии мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему требуется ряд операций.

К слову, Михаил Ефремов не впервые попадает в неприятные истории из-за чрезмерного употребления алкоголя. 5-tv.ru собрал самые яркие эпизоды скандальной стороны его карьеры.