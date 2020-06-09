«Буду передачки носить» — дочь Ефремова о ДТП с отцом в центре Москвы

|
Светлана Шевченко
112

Анна-Мария опубликовала сообщение ироничного содержания в сторис в Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @amefremova; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Дочь Михаила Ефремова неоднозначно прокомментировала страшное ДТП с участием отца, которое сегодня вечером произошло в центре Москвы.

«Впрочем ничего нового», — сначала оценила произошедшее Анна-Мария.

Девушка написала, что узнала о произошедшем от знакомой из информагентства, добавив, что забавно узнавать о таком от третьих лиц.

Через несколько минут, похоже, что после яростных комментариев фолловеров, Анне-Марии пришлось объясниться, почему она не рванула на место ДТП поддержать отца.

«Не маленький, сам разберется», — написала дочь скандального актера.

Instagram @amefremova

Кроме того, она добавила, что осуждает за езду в состоянии алкогольного опьянения.

«Никто вроде не умер. У него есть директорка, которая занимается всеми этими делами. Я тут ничем особо не помогу. Если посадят — буду носить передачки и помогать мелким», — четко и безэмоционально сформулировала ответ Анна-Мария, добавив, что ее отец находится сейчас в таком состоянии, что она вряд ли его сможет поддержать даже морально.

Instagram @amefremova

А вот большее участие девушка решила проявить к пострадавшему. Узнав, о тяжести его травм, она заявила о желании помочь всем, чем может.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Ефремов был задержан и доставлен на медицинское освидетельствование. Очевидцы ДТП, в которое попал вечером известный актер, сообщали, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший в аварии мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему требуется ряд операций.

К слову, Михаил Ефремов не впервые попадает в неприятные истории из-за чрезмерного употребления алкоголя. 5-tv.ru собрал самые яркие эпизоды скандальной стороны его карьеры.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 июн
Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве
9 июн
Кадры последствий ДТП с Ефремовым в центре Москвы — видео
9 июн
Видео: устроивший ДТП Ефремов уснул в автомобиле полиции
9 июн
Стало известно состояние одного из пострадавших в ДТП с Ефремовым
9 июн
В столичном главке МВД подтвердили, что в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян
9 июн
Стали известны первые слова Ефремова после ДТП — видео
9 июн
В Москве после ДТП с Ефремовым перекрыли пять полос Садового кольца
9 июн
«Человек-скандал» — топ самых безумных поступков актера Михаила Ефремова
9 июн
Стали известны личности пострадавших в ДТП с Ефремовым в Москве
9 июн
Сергей Гармаш был замечен на месте ДТП с Михаилом Ефремовым в Москве

Читайте также

+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
ТОП-5 имен мужчин, которые не пропустят ни одной юбки

Последние новости

1:52
«Буквально один глоток»: Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей
1:45
Вторник, 9 июня: как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти?
1:30
Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве
1:18
Кадры последствий ДТП с Ефремовым в центре Москвы — видео
1:15
Видео: устроивший ДТП Ефремов уснул в автомобиле полиции
1:14
Стало известно состояние одного из пострадавших в ДТП с Ефремовым

Сейчас читают

Пострадавшего в ДТП с Ефремовым увозят на реанимобиле
ДТП с джипом Михаила Ефремова в Москве попало на камеру видеонаблюдения
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок