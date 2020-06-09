В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело

|
Марина Неруцких
106

В результате аварии в центре Москвы вечером 8 июня серьезно пострадал 58-летний водитель отечественного автомобиля.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве. Артисту грозит тюремный срок.

«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — цитирует агентство сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня. Двигаясь на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee по Смоленской площади, 56-летний актер вместо того, чтобы войти в поворот, продолжил ехать прямо, пересек двойную сплошную линию и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада». 

В результате аварии серьезно пострадал 58-летний водитель отечественной легковушки. Он был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Михаил Ефремов был задержан и отправлен на медосвидетельствование. Экспертиза показала, что известный артист был пьян

Известно, что Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения. В настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых словах Ефремова после ДТП.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
9 июн
Гармаш и Стебунов, замеченные на месте ДТП с Ефремовым, отказались от комментариев
9 июн
Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве
9 июн
Кадры последствий ДТП с Ефремовым в центре Москвы — видео
9 июн
Видео: устроивший ДТП Ефремов уснул в автомобиле полиции
9 июн
Стало известно состояние одного из пострадавших в ДТП с Ефремовым
9 июн
В столичном главке МВД подтвердили, что в момент ДТП Михаил Ефремов был пьян
9 июн
Стали известны первые слова Ефремова после ДТП — видео
9 июн
В Москве после ДТП с Ефремовым перекрыли пять полос Садового кольца
9 июн
«Буду передачки носить» — дочь Ефремова о ДТП с отцом в центре Москвы
9 июн
«Человек-скандал» — топ самых безумных поступков актера Михаила Ефремова

Читайте также

+18° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.31
-0.32 77.19
-0.78
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
2:55
Гармаш и Стебунов, замеченные на месте ДТП с Ефремовым, отказались от комментариев
2:08
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело
1:52
«Буквально один глоток»: Ивлеева призналась, что села за руль подвыпившей
1:45
Вторник, 9 июня: как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти?
1:30
Что грозит Михаилу Ефремову за пьяное ДТП с пострадавшими в Москве

Сейчас читают

Вторник, 9 июня: как в день Иоанна Русского задобрить домового и отгородиться от нечисти?
Стали известны первые слова Ефремова после ДТП — видео
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок