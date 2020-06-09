В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело
В результате аварии в центре Москвы вечером 8 июня серьезно пострадал 58-летний водитель отечественного автомобиля.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В отношении Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД РФ по Москве. Артисту грозит тюремный срок.
«В настоящее время в отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по части 2 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“)», — цитирует агентство сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Санкция данной статьи в этой части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил ДТП вечером 8 июня. Двигаясь на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee по Смоленской площади, 56-летний актер вместо того, чтобы войти в поворот, продолжил ехать прямо, пересек двойную сплошную линию и совершил лобовое столкновение с автомобилем «Лада».
В результате аварии серьезно пострадал 58-летний водитель отечественной легковушки. Он был срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.
Михаил Ефремов был задержан и отправлен на медосвидетельствование. Экспертиза показала, что известный артист был пьян.
Известно, что Михаил Ефремов довольно часто нарушает правила дорожного движения. В настоящее время у него имеется четыре неоплаченных штрафов за превышение скорости.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о первых словах Ефремова после ДТП.
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