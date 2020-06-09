Учительница русского языка указала Юрию Дудю на неграмотность

Учительница русского языка Татьяна Гартман, которая ведет свой канал на YouTube, указала популярному журналисту и блогеру Юрию Дудю на многочисленные ошибки в произношении во время съемок интервью.

Так, Гартман похвалила блогера за то, что он борется за чистоту русского языка и нередко поправляет интервьюируемых звезд, но при этом заметила, что сам Дудь ошибается в произношении русских слов достаточно часто.

Она привела в пример ошибку Юрия, сделанную журналистом в выпуске про Кремниевую долину. Дудь спросил, «закончил ли» человек высшее учебное заведение. Как пояснила учительница, так говорить неправильно.

«Когда говорят о школе или любом другом учебном заведении, нужно употреблять глагол окончить, а не закончить. Окончание вуза, а не закончание», — сказала Гартман.

Кроме того, учительница рассказала об еще одной «любимой» ошибке Дудя, который почти всегда в своих выпусках неправильно ставит ударение на слове «прикрепим», когда говорит о ссылке в интернете.

«Не прикрЕпим, а прикрепИм», — уточнила педагог.

Instagram @yurydud

К слову, сам Юрий Дудь ничуть не обиделся на то, что ему указали на пробелы в образовании. Напротив, журналист выложил ролик на своей странице в Instagram и поблагодарил Татьяну Гартман за «новые знания», пообещав «работать над собой».

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