От устроившего смертельное ДТП Ефремова отказался адвокат
Теперь артиста будет защищать новый юрист.
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Фото, видео: ТАСС / Пресс служба Таганского суда; 5-tv.ru
Дело Ефремова, устроившего «пьяное» ДТП со смертельным исходом, отказался вести его адвокат Никита Чумак. Теперь у артиста новый юрист — Елизавета Шаргородская, именно она представляет Михаила Ефремова в суде. Ранее от актера отказался другой юрист, известный адвокат Александр Добровинский.
Трагедия произошла накануне вечером в центре Москвы. В 22.44, двигаясь по Смоленской площади, Михаил Ефремов съехал со своей полосы, пересек двойную сплошную разметку и совершил лобовое столкновение с отечественной легковушки. От мощного удара внедорожника знаменитого артиста, отечественную легковушку смяло как картонную коробку. Водитель оказался зажат в кабине. С места ДТП его увозили на реанимобиле. Всю ночь врачи боролись за жизнь 58-летнего мужчины, но утром пострадавший водитель скончался.
Медэкспертиза показала, что Михаил Ефремов был пьян.
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