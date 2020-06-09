«Не помню, сколько пил»: Ефремов впервые рассказал о страшном ДТП

Актер Михаил Ефремов рассказал, что совсем не помнит вчерашний вечер, и не может сказать, сколько алкоголя он выпил. Артист, который устроил аварию в центре Москвы, назвал ее «чудовищной» и пожаловался на плохое самочувствие.

В данный момент в отношении Ефремова решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что следователи не могли провести допрос Михаила Ефремова, устроившего накануне смертельное ДТП в центре Москвы. Артист все время жаловался на плохое самочувствие, говорил, что ему тяжело дышать.

Как стало известно 5-tv.ru, врачи, приезжавшие сегодня на вызов к Михаилу Ефремову, поставили актеру диагноз хроническая обструктивная болезнь легких. Это заболевание характеризуется затруднением прохождения воздуха через дыхательные пути.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, устроивший накануне вечером «пьяное» ДТП с летальным исходом в центре Москвы, утром не явился на допрос. Ему несколько раз вызывали неотложку в связи с жалобами на боли в сердце и общее недомогание. Кроме того, к нему приезжала психиатрическая бригада из частной клиники со смирительной рубашкой.

Все это время у дома артиста дежурили сотрудники полиции, которые в конце концов посадили его в машину и увезли — по всей вероятности на допрос. 5-tv.ru публиковал видео этого момента.