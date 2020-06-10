Около 50 адвокатов отказались представлять интересы Ефремова в суде

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Устроивший смертельное ДТП известный артист вину свою признал, но как все произошло — не вспомнил.

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Фото, видео: ТАСС / Пресс служба Таганского суда; 5-tv.ru

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ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

На два месяца под домашний арест отправил суд Михаила Ефремова, актера, который устроил смертельное ДТП. Во вторник все процессуальные действия с ним давались с трудом — сначала не могли увезти из дома, нездоровилось. Потом не могли подыскать адвоката — все отказывались.

Дело очевидное: анализы выявили алкоголь и следы наркотиков. По камерам удалось проследить путь от бара до места аварии. Жертва ДТП Сергей Захаров, ровесник Ефремова, из Рязанской области. Его вдова уже заявила, что не пойдет на мировую.

За делом следит Дмитрий Вахницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто из звезд поддержал Ефремова после смертельного ДТП.

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