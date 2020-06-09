«Я тоже садился пьяным за руль»: кто из звезд поддержал Ефремова после смертельного ДТП?

Страшное «пьяное» ДТП в центре Москвы, виновником которого оказался актер Михаил Ефремов, всколыхнуло не только волну народного гнева, но и нашло отклик в сердцах тех, кто решил поддержать артиста. Среди знаменитостей, которые сочувствуют горю и семьи погибшего в аварии водителя, и оступившегося лицедея, оказались самые разные люди.

Ведущая Тина Канделаки высказалась о трагедии в своем Telegram-канале. Она выразила скорбь, заявив, что Ефремов мог избежать этой страшной роли, по которой теперь его запомнят на склоне лет миллионы человек.

«Мне жаль, что в историю он войдет именно этой ролью. Жаль, потому что мог бы войти другой. Было бы не жаль, если бы не мог. Мог. Но не захотел. Теперь будет наказание: неминуемое и заслуженное», — написала Канделаки.

Присоединился к сочувствующим и актер Алексей Панин. Его в отличие от ведущей сближает с Ефремовым тяга к алкоголю. Артист сам не раз был замечен в «пьяных» скандалах. Не чурался, по его собственному признанию, он и езды в нетрезвом виде.

«Я не имею права Михаила осуждать. У меня были ситуации, когда я садился за руль пьяный. Но в тот момент я об этом не думал. На мое счастье, меня тогда пронесло», — сказал Панин.

Особую позицию в скандале заняла Ксения Собчак. Она заявила, что при всей вине Ефремова, тяжесть которой он уже чувствует, общество допускает роковую ошибку, вешая поспешно ярлыки на всех, кто в поле зрения.

«Это базовая потребность этих людей — осуждать. И еще „защищать“ или „нападать“ в зависимости от взглядов. Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову. Поступку Миши Ефремова нет оправдания, и я думаю, что он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить свою жизнь», — написала в Instagram Собчак.

Любовь Успенская не просто поддержала Ефремова, она заявила, что могла спасти актера от роковой поездки в нетрезвом виде.

«Мне очень жаль, что я, как его друг, не смогла повлиять на эту ситуацию и помочь предотвратить это ДТП. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться „без дела“. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось. Некоторые не смогли совладать с собой в новом порядке жизни, и поддались своим слабостям», — сказала королева русского шансона.

Оказать моральную и материальную поддержку «оступившемуся» артисту призвал режиссер Павел Лунгин. Он напомнил человечеству, что никто не в праве судить человека кроме соответствующих компетентных органов.

«Разве мы судьи? Это решают врачи, решает суд. Конечно, он должен понести наказание. Человек умер. Но, тем не менее, мы должны понять, что это все тот же Миша Ефремов, которого мы любим, любили и будем любить. Просто оступившийся», — заключил Лунгин.

Авария, виновником которой стал Михаил Ефремов, случилась на Смоленской площади 8 июня. Артист, находясь в нетрезвом состоянии и под наркотиками, влетел на иномарке через двойную сплошную в легковой автомобиль Lada. Водитель получил множественные травмы, от которых скончался утром, хотя врачи всю ночь боролись за его жизнь. Сейчас актер отправлен под домашний арест. Перед допросом в дом Ефремова приезжали медики, а у входа дежурила скорая. По словам артиста, он себя плохо чувствует, жалуется на боль в сердце и затрудненное дыхание.

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