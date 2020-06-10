Число вылечившихся от коронавируса в РФ за сутки превысило количество заболевших

|
Василий Заика
91

С начала пандемии COVID-19 в России инфекцию удалось победить 252 783 пациентам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

За прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса в России достигло 10 386 человек и превысило количество заболевших. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, с начала пандемии в стране инфекцию удалось победить 252 783 пациентам.

За последние 24 часа в РФ зарегистрировано 8 404 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Отмечается, что 34,8% пациентов не имели клинических признаков болезни. Жертвами в результате воздействия нового внеклеточного агента стали 216 человек.

5-tv.ru

В Москве COVID-19 был выявлен 1 195 жителей, в Подмосковье коронавирусом инфицировались 735 человек. В Петербурге заболели 313 человек, в Нижегородской области — 304, в Свердловской области— 284.

По последним данным оперштаба, общее количество пациентов с COVID-19 достигло 493 657 в 85 регионах страны. За период пандемии скончались 6 358 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцев готовят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
9 июн
Как Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни
9 июн
В Крыму рассказали, когда россияне смогут отдохнуть на полуострове
9 июн
Агрессивная политика Запада только укрепила суверенитет России — американские СМИ
9 июн
Число вылечившихся от коронавируса в России превысило 242 тысячи
9 июн
Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман госпитализирован с коронавирусом
8 июн
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
8 июн
В России за сутки от коронавируса вылечились 3 957 человек
7 июн
Эксперты рассказали, представители каких профессий осенью останутся без работы
7 июн
В Росавиации предлагают возобновить авиасообщение с 15 странами с 15 июля
7 июн
Число жертв коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек

Читайте также

+19° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
68.67
0.36 77.35
0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:02
Фото: 41-летняя Таня Терешина обнажилась в душе и замотивировала фанатов
12:51
Порошенко объявлен подозреваемым по делу о «незаконном приказе» главе СВР
12:36
«Кого-то вытаскивали»: очевидец считает, что Ефремов в момент аварии был не один
12:31
Более 96 тысяч участков откроются в день голосования по поправкам в Конституцию
12:18
«Плохо, болит»: запись последнего разговора с сатириком Трушкиным из больницы
12:15
Американские истребители сопровождали Ту-95МС близ границы России и США

Сейчас читают

Пять признаков женщин, которым не суждено выйти замуж
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок