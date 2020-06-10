Число вылечившихся от коронавируса в РФ за сутки превысило количество заболевших

За прошедшие сутки число вылечившихся от коронавируса в России достигло 10 386 человек и превысило количество заболевших. По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, с начала пандемии в стране инфекцию удалось победить 252 783 пациентам.

За последние 24 часа в РФ зарегистрировано 8 404 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Отмечается, что 34,8% пациентов не имели клинических признаков болезни. Жертвами в результате воздействия нового внеклеточного агента стали 216 человек.

5-tv.ru

В Москве COVID-19 был выявлен 1 195 жителей, в Подмосковье коронавирусом инфицировались 735 человек. В Петербурге заболели 313 человек, в Нижегородской области — 304, в Свердловской области— 284.

По последним данным оперштаба, общее количество пациентов с COVID-19 достигло 493 657 в 85 регионах страны. За период пандемии скончались 6 358 пациентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что добровольцев готовят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19.