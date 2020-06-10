«Мы откроем ящик Пандоры»: эксперт об инициативе ГИБДД ввести экспресс-тесты

Предлагаемый метод определения проверки водителей на трезвость сотрудниками Госавтоинспекции может снизить статистику «пьяных» ДТП, но спровоцировать рост коррупции со стороны инспекторов. Такое мнение высказал в беседе с 5-tv.ru вице-президент межрегиональной общественной организации «Комитет по защите прав автовладельцев», член советов Петербургского и Ленинградского областного отделений «Всероссийского общества автомобилистов» Александр Холодов.

Как сообщал 5-tv.ru, ГИБДД планирует ввести новое устройство для тестирования автолюбителей. Речь идет об аппарате, который поможет оперативно проверять сразу несколько машин за 20-30 минут на дороге, где возможно пустить движение в одну полосу. Что представляет собой прибор, пока неизвестно. Уточняется, что он не похож на алкотестер. Однако, по словам общественника, техническая сторона вопроса не столь важна. Гораздо важнее суть процедуры.

«Сейчас чтобы проверить водителя на алкоголь существует ряд формальностей, которые нужно соблюсти — понятые, видеозапись, составление протокола. Если инспектор видит, что водитель явно пьян, как в случае с Ефремовым (Михаил Ефремов, актер, заслуженный артист России — Прим.ред.), проблем с медицинским освидетельствованием нет. А в случае, когда непонятно — пил человек или нет, инспектор может не захотеть тратить время на гражданина. Здесь речь идет, скорее, не в технических средствах, а в том, чтобы разрешить не оформлять такие действия юридически — грубо говоря, пихать что-то в рот водителю без предварительно составленного протокола», — говорит Холодов.

Эксперт напоминает, что экспресс-тесты в России сегодня запрещены неслучайно. Практика прошлых лет показывала, что такие проверки порождали коррупцинные ситуации. Когда предварительный тест на алкоголь выдавал положительный результат, между водителем и инспектором мог происходить диалог: проводить ли тест с протоколом или решить вопрос иначе? Отсюда у Холодова двойственное отношение к инициативе ГИБДД.

«Здесь надо взвешивать ситуацию. Моя позиция: это может работать при определенных ограничениях. Например, можно разрешить такие экспресс-тесты во время массовых проверок, когда задействованы не менее трех экипажей ГИБДД, во время спецопераций, с обязательной фиксацией на видео. Если разрешить просто так, мы откроем ящик Пандоры, и коррупция зацветет», — заключил общественник.

Ранее 5-tv.ru писал, что за пьяные дебоши хотят лишать водительских прав.