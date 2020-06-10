В день ДТП Ефремов дважды заходил в бар, который должен быть закрыт
Сотрудники заведения утверждают, что оба раза актер заходил туда за едой.
Фото: ТАСС / Прокофьев Вячеслав
Сотрудники правоохранительных органов не смогли увидеть записи камер наблюдения в пабе Ulysses, который дважды посетил актер Михаил Ефремов в день, когда устроил смертельное ДТП. Как стало известно 5-tv.ru, видео кто-то удалил. При этом выяснилось, что артист провел около 30 минут в заведении — в то время, когда оно по идее должно быть закрыто. Официально ресторан продает еду на вынос с полудня, а Ефремов заходил туда в 9:20 утра.
Сотрудники бара утверждают, что оба раза актер приезжал за едой и алкоголь ему не наливали. Во время первого визита 8 июня он подождал, пока заказанное блюдо приготовят, а вечером, около 21 часа, ему сказали, что кухня уже закрыта. Проверить эту информацию в отсутствие записи камер наблюдения правоохранители не смогли.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Михаил Ефремов был завсегдатаем Ulysses, а в день трагедии серьезно конфликтовал с руководством бара, требуя, чтобы ему налили алкоголь. По словам источника, актеру отказали.
Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Смоленской площади в Москве. В результате погиб человек. Прокуратура Москвы заявила сегодня, что артист находился за рулем автомобиля в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
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