Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве
Сергей Захаров получил множественные несовместимые с жизнью травмы и скончался в больнице.
Фото: 5-tv.ru
Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителем службы доставки Сергеем Захаровым началось в Москве в ритуальном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 57-летний мужчина в результате аварии получил множественные тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.
Отпевание Сергея Захарова пройдет в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново Рязанской области. Тело погибшего предадут земле на сельском кладбище.
Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт.
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