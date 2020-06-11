Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с Михаилом Ефремовым началось в Москве

Прощание с погибшим в «пьяном» ДТП с актером Михаилом Ефремовым водителем службы доставки Сергеем Захаровым началось в Москве в ритуальном зале НИИ скорой помощи имени Склифосовского. 57-летний мужчина в результате аварии получил множественные тяжелые травмы и позднее скончался в больнице.

Отпевание Сергея Захарова пройдет в храме Казанской Божией Матери в селе Константиново Рязанской области. Тело погибшего предадут земле на сельском кладбище.

Актер Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве, произошедшего 8 июня, в результате которого скончался водитель Lada. Экспертиза установила, что актер был в нетрезвом состоянии. 9 июня суд отправил знаменитость под домашний арест на два месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт.