Бар, в котором Ефремов «заправился» перед смертельным ДТП, закрыт

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Накануне днем, заведение попало в объектив пристального внимания столичной полиции.

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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; 5-tv.ru

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения — прокуратура в среду уточнила обвинения актеру, ранее в них не было пункта о наркотиках, только алкоголь.

Ефремов провел первые сутки из двух месяцев под домашним арестом тихо, его адвокат отказывается от контактов с прессой. По данным источников Ефремову предстоит пройти психиатрическую экспертизу. Геогий Гривенный о новых обстоятельствах дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что отказавшийся защищать Михаила Ефремова юрист Александр Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего водителя Сергея Захарова.

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