Российские выпускники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов

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Василий Заика
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ЕГЭ будут сдавать школьники, которые намерены поступать в вузы.

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Фото, видео: ТАСС / Dmitry Tkachuk; 5-tv.ru

Тема:
ЕГЭ 2020 Эпидемия коронавируса

Все российские выпускники школ в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте российского правительства.

Отмечается, что девяти- и одиннадцатиклассники смогут поступить в средние профессиональные учебные заведения по результатам аттестата. Те, кто намерен продолжить образование в вузах, будут сдавать Единый государственный экзамен.

«Министерству просвещения России и Рособрнадзору необходимо будет привести свои нормативные акты в соответствие с постановлением до 15 июня», — говорится в тексте документа.

В правительстве напомнили, что традиционный порядок итоговой аттестации выпускников российских школ подвергнут изменениям из-за пандемии коронавируса. Постановление Михаила Мишустина вступило в силу с момента опубликования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обманывают выпускников с «решениями» по ЕГЭ.

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