«Нахал, в святое залез!» — Пухляш из клипа Little Big «нырнул» в грудь Семенович
Танцор Дмитрий Красилов вторгся в приватность певицы и получил тумаков.
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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich
Выходка танцора Дмитрия Красилова возмутила Анну Семенович. Певица показала в Instagram видео со съемочной площадки очередного проекта, где она встретилась с Пухляшом из клипа Little Big. У них состоялся короткий диалог, который закончился легким избиением артиста.
«Дим, я хочу задать тебе вопрос. Я только что из центра для похудения. А тебе какие больше женщины нравятся — худые или с формами?» — спросила Семенович собеседника, стоя перед ним в платье с привычно глубоким декольте.
«Честно?» — уточнил Дмитрий и вместо дальнейших слов «нырнул» бородатым лицом в бюст певицы.
Анна захохотала то ли от неожиданности, то ли от щекотки и назвала Красилова скотиной и гадом, после чего погналась за ним, чтобы отшлепать как шаловливого ребенка. Своими негодованиями она позже поделилась с подписчиками по пути домой.
«О, этот Пухляш, девчонки, нахал вообще! В святое залез носом своим! Давайте напишем ему в комментариях, что с девушками надо обращаться очень уважительно. Будем учить мужчин, которые еще маленькие, вести себя по-взрослому. Правда, он сказал, что это была его мечта с детства. Поэтому, думаю, ладно — Бог с ним. Получил там он у меня тумаков конкретных», — рассказала Семенович.
Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович со Смеховой устроили бой подушками.
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